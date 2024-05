Bisogno: "L’idea è aumentare il nostro budget"

Giammarco Bisogno, presidente di Emma Villas Volley, qual è il bilancio di questa annata?

"Eravamo partiti per fare un campionato tranquillo, poi la squadra si è sistemata ed è venuto fuori un bel campionato. Una bella sorpresa per la società, per i tifosi, per gli sponsor, per la città".

Starà già pianificando la prossima stagione.

"Per ora lavoriamo sul budget, com’è necessario. Vorremo migliorarlo, poi faremo le valutazioni sulla squadra".

Partirete con l’obiettivo promozione?

"Di sicuro per fare una squadra competitiva, l’entusiasmo che ci ha accompagnato quest’anno merita un seguito".

Cosa si aspetta per il palazzetto di viale Sclavo?

"È una tema da approfondire con l’amministrazione, che ci è stata molto vicina, superando le difficoltà iniziali. C’è da capire che intervento dovrà ora essere fatto, per avere l’impianto pronto all’inizio della prossima stagione".

Lei ha lanciato anche altre idee, su questo.

"Credo che la città potrebbe valutare la possibilità di realizzare un impianto da 3-4mila persone, per le attività sportive ma anche per altri usi, dagli spettacoli alla convegnistica. Una struttura nuova, sostenibile e all’avanguardia sarebbe una risorsa per tutti".

Soddisfatto del rapporto con la città?

"Sì, c’è una buona base di interesse e molta attenzione da istituzione e sponsor. Non possiamo né vogliamo paragonarci per storia a realtà come Robur e Mens Sana, che fanno parte della cultura sociale della città. Ma crediamo di poter rappresentare bene Siena portandone il nome in tutta Italia, in uno degli sport più seguiti".

Orlando Pacchiani