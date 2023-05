Bisogni: "Linea conservatrice e voto politico"

"Se le proiezioni confermeranno i risultati (parziali) di questo momento, non sarò di certo contento. E ne sono francamente sorpreso", dice Alessandro Bisogni, candidato sindaco di Siena Popolare.

La sua lista ha ottenuto numeri minimi: "Solo negli ultimi giorni - prosegue Bisogni – ho avuto la sensazione che potesse andare così; prima, fino a quindici giorni fa, non avevo percepito questo clima. Poi, delle altre forze politiche non parlo; preferisco commentare il voto in generale e il mio, ma confesso non mi aspettavo questi numeri e questo esito. Siena prefersice continuare sulla linea conservatrice: non si è votato sui programmi, ma sulla persona e i suoi appoggi".

Parte quindi l’analisi del voto: "I segnali che escono dall’urna sono preoccupanti - la lettura del candidato sindaco Bisogni -: mi riferisco prima di tutto all’astensionismo. I cittadini non hanno esercitato il loro diritto. Chi l’ha fatto, invece, ha subito influenze nazionali. Anche Siena ha votato come il resto del Paese, ovvero per i partiti: al ballottaggio se la vedranno Fabio e Ferretti, centrodestra e centrosinistra. A quel che si sa in questo momento la Fabio è addirittura avanti, con l’appoggio anche di una falsa lista civica. E il Pd non ha mai attaccato il centrodestra, facendo il suo gioco. Mi spiace soprattutto che i miei concittadini non abbiano valutato i programmi; alcuni temi importanti per questa città non sono nemmeno stati toccati".

E fra quindici giorni cosa farà Alessandro Bisogni? Ci sono indicazioni ai suoi sostenitori? "Non dò alcuna indicazione, il mio elettorato è libero di scegliere, di propria coscienza. L’unica cosa che dico è di andare a votare ed esercitare il proprio diritto di voto".

Paola Tomassoni