Bisogni, la spinta di sinistra "Nessun dialogo con questo Pd più simile al centrodestra"

di Orlando Pacchiani

Battesimo ieri pomeriggio per Siena popolare e per la candidatura a sindaco di Alessandro Bisogni, la più a sinistra dello schieramento per le amministrative sostenuta anche da Potere al popolo.

Bisogni, da dove nasce Siena popolare?

"Da un progetto che cerca di riunire varie realtà della sinistra scollegate tra loro: partiti, associazioni, movimenti, sindacati, cittadini. La crisi della sinistra, a livello locale e nazionale, si risolve solo unendo le forze".

Con quali obiettivi si candida?

"Ho accettato sentendo tutto il carico di responsabilità del caso, ma fortemente motivato da un obiettivo: riportare la sinistra in consiglio comunale, dare voce a chi non l’ha e deve affrontare problemi sempre maggiori".

Nel 2018 la sinistra fu accusata di aver favorito la vittoria del centrodestra, non appoggiando il candidato Pd. Non temete una replica?

"E’ un falso problema, una scusa del Pd che come sempre non si è assunto le responsabilità dei propri errori. Personalmente sento l’importanza di esprimere sempre il voto, ma non si può incolpare chi non lo fa". -

Vi sentite distanti dal Pd?

"Il punto è che le politiche del Pd sono più vicine al centrodestra che alla sinistra, a livello nazionale e locale. Per questo non ci sono le condizioni per un avvicinamento. Per questo il Pd deve incolpare sé stesso dei propri errori, senza cercare facili capri espiatori".

Esclude un’apertura ad Anna Ferretti?

"Lei è la candidata del Pd che è lontano da noi nelle parole e soprattutto nei fatti. Certi problemi, compresi quelli dei migranti, hanno avuto origine con le giunta di centrosinistra. Non riteniamo possibile un dialogo".

Da dove partirà il vostro programma?

"Colmare il divario tra enti pubblici e cittadinanza, il Comune non deve porsi su un piedistallo con atteggiamento arrogante ma aprirsi al confronto e alla partecipazione. Bisogna poi battersi per non trasformare Siena in una città vetrina, regno del turismo mordi e fuggi, agendo sulla promozione della cultura e del dialogo tra Università e territorio. E ancora, porre fine all’isolamento infrastrutturale, dialogare con i Comuni contermini".

Il via dalla stazione perché è diventato un luogo simbolo della questione migranti?

"Non solo, rappresenta benissimo vari problemi della città, ma anche alcuni pregi come l’Università per stranieri che sta lavorando benissimo anche sull’integrazione culturale. Qui però arriva la ferrovia, simbolo di un’arretratezza che ci penalizza; c’è un degrado architettonico che testimonia la necessità di ripensare spazi e vie di comunicazione, ed è anche un posto cruciale per l’accoglienza e i diritti negati. Si è pensato che nascondere le persone in un posteggio, pensando fosse questione di decoro urbano, cancellasse ogni problema. E invece i diritti delle persone vanno sempre rispettati".