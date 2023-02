Birra, vino e ricordi Nasce Zi’ Bacco

Una bevanda che farà parlare di sé. Anche per la storia che racconta. Nasce in terra di Siena la prima birra rosata prodotta con il malto della Val d‘Orcia e il mosto delle uve di Montalcino. Una IGA (Italian Grape Ale) unica nel suo genere. La nuova creatura si chiama ‘Zi’ Bacco’ e i suoi artefici sono Roberto Rappuoli, timoniere del birrificio di San Quirico d’Orcia, imprenditore mai a corto di fantasia, e Ciro Fontanella, noto ristoratore titolare delle Antiche Mura di Buonconvento, conosciuto anche come ‘Il pizzaiolo di Obama’ da quando insegnò i segreti della sua pizza all’allora inquilino della Casa Bianca in vacanza nella tenuta di Borgo Finocchieto, un casolare del 1200 con affaccio sui vigneti del Brunello. Apri questa particolarissima birra, e senti il profumo dei ricordi.

"La mia famiglia aveva un soprannome: ‘Zi’ Bacco’- racconta Ciro - un nomignolo affettuoso che è rimasto nel tempo e a cui sono molto legato. Mio padre faceva un vino a cui aggiungeva un po’ di birra, ricordo ancora oggi con tenerezza il sapore di questo mix. Il mio sogno in tutti questi anno è sempre stato quello di mantenere vivi questi bei ricordi familiari, consegnandoli al futuro. Un sogno che è diventato realtà grazie a Roberto Rappuoli, che lo ha preso in simpatia e sviluppato da par suo, dandomi così la possibilità di fare un piccolo omaggio a mio padre, alla sua memoria". Ed ecco nascere la birra rosata ‘Zi’ Bacco’: la bottiglia dei ricordi, che sarà ancora più piacevole bere dopo aver assaggiato la storia che sta dietro e dentro questa birra. Una birra preparata con ingredienti che si chiamano amore per i propri cari, voglia di sentirli vicino anche se non ci sono più, amicizia, in questo caso quella tra Ciro e Roberto, che la loro amicizia l’hanno celebrata realizzando e mettendo in vendita un riassunto liquido del nostro territorio.

Marco Brogi