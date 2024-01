Biotecnopolo Scintille tra destra e sinistra

Un botta e risposta tra i parlamentari Franceschelli, Pd, e Michelotti, Fratelli d’Italia, l’invito ufficiale al presidente Montorsi in commissione affari generali, formulato dal consigliere comunale Pd Masi. Il Biotecnopolo continua a dividere le parti politiche e a finire sotto accusa da parte dell’opposizione è anche la risposta del sindaco Nicoletta Fabio in consiglio comunale.

Sono duri i toni del senatore Franceschelli, che accusa Fabio di "non sapere prendersi le proprie responsabilità", di "arrampicarsi sugli specchi", di "avere la memoria corta o peggio fare finta di non ricordare che il centrosinistra, grazie ad Enrico Letta e all’allora ministro Roberto Speranza, ha gettato le basi per portare a Siena il Biotecnopolo e il Centro nazionale antipandemico con una dotazione di circa 400 milioni di euro; mentre da quando è al governo il centrodestra e lei, in città tutto si è bloccato, salvo sul fronte delle nomine". E ancora, "l’unica preoccupazione per Siena sembra essere quella di far proliferare centri commerciali e di rendere il centro storico della città un deserto – conclude Franceschelli – chieda invece conto dell’operato del Governo e difenda Siena".

Attacco cui replica il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelorri. "Se il Pd, durante gli anni di proprie amministrazioni cittadine, avesse difeso e lavorato per Siena come ha fatto in questi pochi mesi, e sta facendo, il sindaco Nicoletta Fabio, non avremmo mai avuto i ben noti problemi relativi al Monte dei Paschi, alla Fondazione o all’Università. Non accettiamo lezioni da chi ha sempre anteposto il partito al bene comune, premiando solo gli amici che avevano la tessere in tasca, a danno e discapito di chi era più meritevole di loro".

Per Michelotti, "il Pd continua a riempirsi la bocca con il Biotecnopolo solo per autolegittimarsi, non avendo più credibilità fra i cittadini, attraverso la favola di una ancora attiva esistenza. Si diano pace. Il Governo e il cda sono al lavoro, con la responsabilità e l’impegno che contraddistinguono e competono a chi ha vinto le elezioni".

E Masi invita il presidente Montorsi in commissione affari generali: "La risposta della sindaco Fabio è stata insoddisfacente e ha aumentato le preoccupazioni. Nella continua incertezza, è giusto invitare Montorsi per capire meglio la situazione".