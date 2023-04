"Biotecnopolo, sarete tutti contenti" La promessa della ministra Bernini

di Pino Di Blasio

"Prima o poi dovranno dargli il premio Nobel" dice, tra il serio e il faceto, la ministra dell’Università e della ricerca scientifica, Anna Maria Bernini a Fabrizio Landi, presidente della Fondazione Tls. Che giustificava l’assenza all’incontro in prefettura, con tutti i referenti del dicastero, perché il direttore scientifico del Biotecnopolo doveva ritirare l’ennesimo riconoscimento internazionale.

"Cosa è emerso dall’incontro in prefettura? Ho visto le anime del ministero che mi onoro di rappresentare. Il rettore Di Pietra è a Utrecht a fare qualcosa di utile, ho visto Montanari e la prorettrice. Sono contenta perché c’erano i vertici di enti di ricerca scientifica, ma soprattutto i rappresentanti di Afam, alta formazione artistica e musicale. C’erano Accademia Chigiana e Conservatorio Franci, che mi hanno parlato del progetto di poli musicali-coreutici che consentano di mettere a profitto l’oro italiano, il talento dei nostri artisti".

La formazione musicale è usata dal ministro Bernini come preludio per affrontare il tema Biotecnopolo. "Immagino sia quello il succo della domanda - replica la titolare del dicastero della ricerca -. Posso dire che per il Governo il Biotecnopolo è importante, innovativo e ha una visione prospettica. Stiamo lavorando celermente per rafforzare la governance e soprattutto il coordinamento tra i ministeri che se ne occupano. Oltre al ministero dell’Università, il Ministero dell’Economia, quello delle Imprese e del Made in Italy e, in particolare, il ministero della Salute".

Non ci sono cronoprogrammi rigidi nell’orizzonte di Anna Maria Bernini: "Non mi dò mai tempi, ma saranno veloci. I referenti del Biotecnopolo non mi hanno chiesto soldi, in realtà, ma hanno rivendicato i loro diritti. Alcuni hanno diritto di avere fondi dal Pnrr perché hanno presentato progetti efficaci e meritevoli di essere finanziati. L’alta formazione musicale è finanziata dal ministero. Tutti sono stati molto garbati nel presentare istanze e sollevare criticità. Penso sarete tutti molto soddisfatti per i risultati".

Archiviata la pagina delle promesse, il ministro Bernini apre quella preelettorale. "Nicoletta Fabio è ciò che Forza Italia considera il meglio per la politica: una espressione di civismo, di chi nella vita ha dimostrato ciò che doveva dimostrare, di chi ha dei talenti, di chi ha dedicato la sua vita ad una attività e che, ad un momento della sua esistenza, ha deciso generosamente di mettersi a disposizione di una comunità in cui crede".

"Annamaria Bernini è la prima donna di Governo che viene a sostenere la mia candidatura a Siena – le ha fatto eco Nicoletta Fabio nel momento elettorale con i coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia Marco Stella e Lorenzo Lorè -, una persona alla quale cercherò di ispirarmi, con un’esperienza politica che può essermi di sostegno. Siena ha due Università, una tra le più antiche del mondo e una più recente ma ormai affermata. Senza dimenticare la grande rilevanza delle scienze della vita e degli istituti di educazione musicale, come la Chigiana, il Conservatorio e il Siena Jazz. Tutto ciò merita grande attenzione, poter vantare l’opportunità di avere dalla mia parte un Ministro di tale portata è un qualcosa che farò valere. Il mio auspicio è che i giovani senesi possano formarsi qui nel migliore dei modi, e di poter poi rimanere nella nostra città a vivere e a lavorare spendendo ciò che hanno imparato, contribuendo al benessere e alla crescita di Siena".