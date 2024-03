Biotecnopolo Pd e Progetto Siena ci riprovano

Ennesima interrogazione urgente in Consiglio comunale sul Biotecnopolo e il Centro nazionale antipandemico. A presentare l’atto, ancora una volta, Pd e Progetto Siena alla luce delle recenti dichiarazioni di Rino Rappuoli sui ritardi del progetto. Pd e Progetto Siena chiedono al sindaco di "conoscere la data di avvio del Centro nazionale antipandemico e quali progetti porterà avanti, in quali sedi e con quale pianta organica. Se vi è la garanzia formale che tutte le risorse stanziate saranno impiegate entro i termini previsti dalle leggi programmatiche".

L’ordine del giorno del consiglio prevede al primo punto la proposta di delibera sulla Gestione associata di servizi ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’; rinnovo per l’anno 2024 della convenzione fra il Comune dei Siena e il Comune di Asciano per la ‘Gestione associata del servizio per le attività connesse ai compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza’.

Dopo l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari e le comunicazioni del presidente Davide Ciacci, spazio alle interrogazioni. La prima è quella di Luca Micheli, Pd sulla precarietà degli attuali passaggi pedonali in via Vivaldi; sarà poi il turno della Dem Giulia Mazzarelli in merito ad alcuni elementi emersi durante la Commissione sport del 22 gennaio sugli impianti natatori comunali. A seguire l’interrogazione di Alessandro Masi, Pd sulla ripavimentazione di viale Mazzini e le vibrazioni. Poi di nuovo Micheli in merito alla tempistica dei lavori di riqualificazione del parcheggio dell’ex campino di San Prospero. Sarà poi la volta del consigliere del Gruppo misto Fabio Pacciani sull’uso delle sale del Santa Maria della Scala.