"Biotecnopolo. Montorsi venga in commissione"

I gruppi consiliari del Pd, Progetto Siena, Polis, Castagnini Sindaco, Siena Sostenibile e Fabio Pacciani Gruppo Misto hanno richiesto al presidente della commissione Affari generali, Orazio Peluso, di convocare una seduta specifica sul Biotecnopolo e sul Centro Nazionale Antipandemico, invitando il presidente Marco Montorsi. "Dopo il Consiglio comunale straordinario del 7 dicembre sulle sorti di questi due progetti e due interrogazioni, continua il clima di incertezza sull’attuazione di queste due importanti iniziative a Siena – scrivono le opposizioni –. Nonostante che le due funzioni siano previste dalle leggi dello Stato e sia stato programmato il loro finanziamento, rispettivamente, per il Biotecnopolo a carico della legge di Bilancio nel triennio 2022-2024 per 37 milioni di euro di cui 9 milioni per il 2022, 12 milioni per il 2023, 16 milioni di euro a decorrere dal 2024, e per il Centro Nazionale Anti Pandemico con specifico articolo della L. 101 del 1/7/2021, riguardante il Fondo Complementare al Pnrr, sino al limite di 340 milioni entro il 2026, non si hanno notizie certe né sull’avvio di progetti di ricerca o sull’apertura di un laboratorio o sull’assunzione di ricercatori o di collaborazioni con scienziati nazionali o internazionali".

E infine: "Si ritiene giusto invitare il presidente del Biotecnopolo Marco Montorsi a una seduta della commissione consiliare Affari Generali, per capire meglio la situazione – è la conclusione – e rappresentare le nostre preoccupazioni come consiglieri comunali di questa città".