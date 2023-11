Biotecnopolo in Comune. Invito di sindaco e rettore:: "Cda a Palazzo pubblico"

Un incontro straordinario del consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo, da tenersi nella Sala delle lupe di Palazzo pubblico e aperto a tutta la cittadinanza. È la richiesta formale avanzata nella lettera inviata al presidente della Fondazione Biotecnopolo, Marco Montorsi, dal sindaco Nicoletta Fabio e dal rettore dell’Università degli Studi Roberto Di Pietra.

Una richiesta che arriva in un momento particolarmente caldo del dibattito. Proprio ieri il ministro della Sanità Orazio Schillaci, parlando alla Farnesina, ha ricordato l’importanza del progetto: "Con gli Stati Uniti l’Italia vanta una lunga ed eccellente storia di collaborazione tanto in ambito scientifico che a livello industriale", una cooperazione che "va avanti da decenni" e che troverà un nuovo terreno in cui crescere nel "Centro nazionale di preparazione alle pandemie, che avrà sede a Siena e ambisce a essere un’istituzione di primo piano a livello internazionale per lo sviluppo di strumenti per prevenire e curare le malattie infettive emergenti".

Dal fronte del centrosinistra, dopo le parole dell’ex ministro Roberto Speranza ("Ora bisogna correre"), sarà probabilmente depositata oggi una richiesta di consiglio comunale straordinario sul Biotecnopolo, sottoscritta anche dalle forze civiche della minoranza a Palazzo pubblico.

Una richiesta che però ieri è stata preceduta dalla lettera ufficiale del sindaco Fabio e del rettore Di Pietra, sulla richiesta di un incontro aperto del cda nella Sala delle lupe. "Tale occasione – si legge nella lettera – potrebbe essere foriera di chiarimenti pubblici per fare comprendere come la Fondazione intenda risolvere la problematica relativa alla propria sede istituzionale e a tutte le vicende connesse a questo stallo che desta forte preoccupazione in città".

"La richiesta congiunta che le rivolgiamo – proseguono sindaco e rettore – rappresenta un elevato valore simbolico e politico per la vicinanza alla città con la volontà di procedere celermente alla nascita di un polo strategico nazionale".

Il confronto è sempre più aperto, in attesa di novità concrete ora richieste anche dal sindaco Fabio e dal rettore Di Pietra.