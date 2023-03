Biotecnopolo, Fabio a colloquio con Gemmato

"Grande attenzione del governo nazionale, volano di sviluppo per Siena". Lo fa sapere la candidata sindaco del centrodestra, Nicoletta Fabio che ieri ha annunciato un colloquio con il governo sul tema. "Questa mattina (ieri ndr) ho avuto un primo confronto telefonico con il sottosegretario Marcello Gemmato, sulle prospettive del Biotecnopolo. Per Siena si tratta di una straordinaria opportunità occupazionale e per diventare un polo internazionale ed un centro di eccellenza a livello mondiale. L’amministrazione comunale dovrà seguire con la doverosa attenzione e in collaborazione con il governo nazionale l’evolversi del centro affinché si realizzi il massimo del coinvolgimento possibile delle aziende del territorio. Una grande collaborazione con i centri di alta qualità internazionale. Occorre tutti fare squadra perchè il futuro del territorio senese e lo sviluppo per la ricerca passano anche e soprattutto dal comparto delle Scienze della Vita. Ma serve avviare subito un confronto, subito dopo le elezioni, se vogliamo costruire il Distretto industriale con le infrastrutture necessarie".