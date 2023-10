"Biotecnopolo, Comune al lavoro". Il sindaco rassicura sul progetto

"E’ errata la sensazione che sul Biotecnopolo sia tutto fermo". E’ stato lo stesso sindaco Nicoletta Fabio a rispondere in Consiglio comunale all’interrogazione firmata da Pd e Progetto Siena, che chiedeva lumi sul progetto. "A seguito dell’ultimo incontro istituzionale avvenuto lo scorso 14 ottobre – ha spiegato il sindaco – il Comune ha richiesto il 18 ottobre tramite lettera al presidente della Fondazione Biotecnopolo, precise informazioni riguardo ai fabbisogni di spazi e necessità tecniche per la sede operativa della Fondazione, in un’ottica di collaborazione".

Sulla chiara volontà dell’amministrazione di rendere operativa la Fondazione sul territorio senese, Fabio ha specificato: "Il Comune ha voluto ribadire con forza l’esigenza che la Fondazione sia operativa quanto prima nel nostro comune. Abbiamo manifestato l’intenzione di associarci alla Fondazione Biotecnopolo quale nuovo socio fondatore, accompagnando il progetto con la fornitura di beni e servizi". E in merito alle iniziative intraprese dal Comune per accelerare gli iter burocratici, il sindaco ha evidenziato: "La sensazione errata che tutto sia fermo, o volutamente bloccato, deriva da una narrazione altrettanto errata o molto parziale. Il ministero della Sanità ha redatto un atto di indirizzo, che può dare chiare indicazioni sulle azioni che il Biotecnopolo e il Centro nazionale Antipandemico devono intraprendere". E ancora: "Ci sono indicazioni di ampliamento della ricerca e sviluppo per nuovi strumenti diagnostici e terapeutici anche in campo oncologico. Il Miur e il ministero della Sanità sono inoltre impegnati nella stesura di uno Statuto rinnovato e nell’aggiornamento del Comitato Tecnico Scientifico". Il sindaco ha concluso: "Si sta lavorando molto per il Biotecnopolo e c’è una forte volontà della politica di portare avanti il progetto. Diverse aziende locali con rilevanza nazionale e internazionale hanno manifestato grande interesse a dare un contributo".

Alessandro Masi, Pd ha replicato: "Qui passa il tempo e si rimette in gioco un progetto maturo già 13 mesi fa. La maggioranza ha la responsabilità del Governo anche a Roma. Se qualcosa dovesse andare storto, sarebbe un grave danno per la città, la provincia, la Toscana. Dalla risposta non emergono novità; siamo ancora alla fase di discussione dell’oggetto e alla sua conformazione statuaria; vengono messe in dubbio decisioni già prese. Invito l’amministrazione a mettere Biotecnopolo e Centro Nazionale Antipandemico in cima all’agenda".