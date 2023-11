"Biotecnopolo, basta liti. La riforma del premierato eviterà i governi tecnici"

"Non mi pare che il Governo abbia messo in discussione la figura e il ruolo del direttore scientifico del Biotecnopolo, Rino Rappuoli. Abbiamo cambiato il consiglio d’amministrazione, non per decomunistizzare la Fondazione, ma perché non è stato corretto vedere il precedente Governo fare le nomine pochi giorni prima del voto. Ha ragione chi si chiede cosa possiamo fare noi per il Biotecnopolo e non cosa possiamo prendere. Credo si debba mettere la Fondazione in condizione di operare. Ma nessuno vuole portarla via da Siena. Dobbiamo lavorare tutti con lo stesso spirito usato per Mps".

Francesco Michelotti anticipa nell’intervista a ’Il lato positivo’ le intenzioni del sindaco Nicoletta Fabio nei confronti dei vertici del Biotecnopolo, con la richiesta di incontri e di progetti di ingresso come socio della Fondazione. E’ uno dei temi affrontati nella trasmissione, assieme alla nuova stagione del Monte dei Paschi. "I meriti degli utili vanno al cda presieduto da Nicola Maione e all’amministratore delegato Luigi Lovaglio - dice Michelotti - che questo Governo ha riconfermato". Sulle infrastrutture, il deputato FdI mette l’accento sulla Siena-Firenze. "Come tanti pendolari soffro per i disagi dell’AutoPalio. Ho parlato con il viceministro Bignami che mi ha messo in contatto con Anas per fare i lavori con buonsenso. Sulla stazione MedioEtruria c’è un dibattito acceso, aspettiamo l’esito del tavolo tecnico. Evitiamo i campanilismi su investimenti da oltre 100 milioni".

Riforme e amministrative, Michelotti è deciso. "Conosco Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli dai tempi di Azione Giovani, dal 1999. Con la riforma del premierato, che sono convinto passerà, il Parlamento acquisterà più poteri. Da Monti a Renzi, da Conte a Draghi, questo Paese ha fatto i conti con presidenti del consiglio non eletti. Dopo la riforma non sarà più così. Le amministrative a Siena? Sono convinto che il centrodestra vincerà in uno dei Comuni più grandi: a Poggibonsi, Colle, Montepulciano e Sinalunga la partita è aperta per la prima volta".