BioBlitz Siena nella valle di Porta Giustizia. La maratona sulla biodiversità urbana

È la Valle di Porta Giustizia l’area verde urbana scelta quest’anno dal BioBlitz Siena, divertente maratona naturalistica che si svolge in più turni dalle 18 del 26 aprile alle 18 del 27 aprile: l’iniziativa consiste in una ricerca di dati sulla biodiversità urbana in collaborazione fra esperti naturalisti e persone comuni di ogni età. L’accesso alla Valle è dal giardino dell’ex ospedale psichiatrico. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi entro oggi ai turni. Il BioBlitz è una delle iniziative del progetto ’Siena BiodiverCity’ lanciato nel 2022 dal Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici per censire le specie animali, vegetali e fungine. Il Museo premierà chi avrà effettuato il maggior numero di osservazioni, caricate sulla piattaforma iNaturalist. Saranno presenti esperti: Debora Barbato, Ilaria Bonini, Daniele Calabrese, Diego Cantini, Paolo Castagnini, Emanuele Fanfarillo, Niccolò Fattorini, Tiberio Fiaschi, Giuseppe Manganelli, Claudia Perini (tutti Unisi), Alice Lenzi , Irene Mazza, Andrea Benocci, Alessandro Campanaro, Giovanni Cappelli, Elena Dionori, Giulio Pandeli, Valerio Vignoli, Nicholas Williams. Si potranno anche osservare con il microscopio gli organismi trovati.