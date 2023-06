Bimba sparita, pompieri senesi la cercano con i cani

Da domenica sera fino a ieri ben 225 volontari suddivisi in 94 squadre, coordinati dalla Protezione civile comunale di Firenze, hanno cercato Kataleya Mia Alvarez, 5 anni. La bambina peruviana scomparsa da sabato pomeriggio dall’Hotel Astor di Firenze, un immobile occupato nel quartiere di Novoli. A partecipare alla ricerche sono anche gli uomini Usar (urban search and rescue) e cinofili dei vigili del fuoco del comando di Siena. Gli stessi che già hanno preso parte a missioni non solo in Italia ma anche all’estero. L’ultima, come si ricorderà, nel febbraio scorso nella Turchia distrutta dal terremoto. Erano partiti insieme ai loro amici a quattro zampe, Zeus, Drago e Cobadog. Animali dolcissimi e molto preparati che sono addestrati per individuare persone ferite ma ancora vive sotto le macerie. Ma che, numerose volte, hanno scovato nei boschi e in zone impervie persone che si erano perse, magari per andare a cercare i funghi. Sono partite alle 22.50 domenica, due unità cinofile, unitamente ad un drone. Sono rientrate ieri mattina e ad esse hanno dato il cambio altri colleghi del comando di Siena.

Kata, così viene chiamata affettuosamente, ancora non si trova. Perlustrati ininterrottamente strade e giardini pubblici nei quartieri compresi fra la ex stazione Leopolda e Peretola. "La prefettura ci ha chiesto la disponibilità ad attivare i volontari di protezione civile - spiega anche l’assessore comunale Titta Meucci – ed abbiamo avuto una grande risposta". Le zone battute sono quelle baricentriche a via Maragliano, dove si trova l’ex hotel da dove sabato pomeriggio è sparita la bambina. Alle squadre sono stati affidati dei quadranti specifici, estesi anche ad aree di fitta vegetazione come le Cascine, l’Indiano, i terreni vicini alle ferrovie, i torrenti Terzolle e Mugnone, fino all’Arno, a via Pistoiese, a via del Fosso Macinante, alle strade intorno all’aeroporto.

La.Valde.