Bimba di 3 anni s'infortuna a Sovicille: Ora è al Meyer di Firenze

Una bambina di soli 3 anni, che vive a Sovicille, è stata portata ieri mattina all’ospedale Meyer di Firenze per un infortunio domestico, sembra ad una mano. Tanti i cittadini che ieri si sono chiesti perché l’elisoccorso Pegaso è atterrato al campo sportivo (nella foto), dopo che la polizia municipale e anche i carabinieri si erano portati sul posto i primi per fare viabilità, i secondi soprattutto per tenere lontano le persone accorse. C’era necessità di fare presto per questo motivo è stato chiesto a Pegaso di intervenire.

Da segnalare ieri anche una serie di danneggiamenti dei soliti vandali che riguardano panchine e contenitori della spazzatura divelti a Siena nel piazzale dell’Acquacalda all’asilo a Siena.

La.Valde.