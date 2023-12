Bilancio partecipato. Finanziamenti per nove proposte

Il Comune di Sovicille annuncia i risultati del bilancio partecipato 2023, nato con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento della popolazione ascoltando in modo diffuso i bisogni territoriali e facendo emergere proposte dal basso. In tutto sono pervenute 38 proposte. Al termine dell’esame dei lavori della commissione affari generali sono risultate al momento finanziabili, con la somma a disposizione per l’esercizio in corso pari a 67mila euro, nove proposte: nel paese di Torri, rifacimento delle panchine e acquisto di nuove attrezzature per la manutenzione; rifacimento della recinzione giardino via Matteotti Volte Basse; acquisto e posa in opera di bacheche per affissioni mortuarie; acquisto di giochi e panchine per il giardino di piazza Peruzzi a San Rocco a Pilli; installazione nei paesi, di pannelli informativi per la raccolta differenziata; efficientamento energetico del palazzetto dello sport di San Rocco; avvio della sistemazione del viale dei Cipressi di Carpineto; primo step della sistemazione dell’area verde in piazza Bartalini; avvio allestimento area fitness giardino via Siena Rosia.

"Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso e degli ottimi risultati conseguiti – spiega il sindaco Giuseppe Gugliotti –. Il bilancio partecipativo è un punto di forza del nostro programma di mandato, un’attività che incentiva la partecipazione creativa, sollecita a mettere le idee a servizio della comunità e accresce in tutti la consapevolezza della complessità delle scelte di un’amministrazione. I progetti presentati sono tanti: solo un certo numero hanno la possibilità di essere finanziati, al momento, integralmente o in parte. Altre proposte sono, comunque, inserite nel documento sulla partecipazione e saranno riconsiderate non appena si reperiranno fondi nel bilancio o da finanziamenti esterni".