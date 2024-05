Bilancio di previsione in aula. Manovra da 18 milioni di euro

"L’amministrazione comunale ha iscritto a bilancio una previsione di maggiori entrate per il 2025 dal canone unico patrimoniale, stimato precedentemente in maniera cautelare, mentre per il 2024 si rende necessario un aggiustamento per garantire l’espletamento dei servizi e delle attività fondamentali". Così l’assessore al Bilancio Riccardo Pagni, che ha spiegato: "Le variazioni al Documento unico di programmazione 2024-2026 e al programma degli acquisti di beni e servizi comportano una differenza di 27,8 milioni, di cui 17,3 relativi al 2024; a questi impegni di spesa si aggiungono alcuni interventi per lavori inferiori ai 150mila euro per 885.104 euro. Il totale del 2024, pari a 18 milioni, è finanziato dall’accensione di mutui per 13,5 milioni: 3,3 milioni con l’Istituto per il credito sportivo e 10,2 milioni con la Cassa depositi". E infine: "La quota di 4,6 milioni sarà finanziata tramite l’avanzo destinato, l’avanzo vincolato e gli oneri urbanistici – la conclusione –. Prima della variazione, l’indice del Comune era l’1,64%; dopo le modifiche sarà l’1,98%".

Severa la critica di Alessandro Masi, Pd: "E’ la seconda variazione al bilancio preventivo approvato a dicembre, con il parere dei revisori arrivato dopo il voto in commissione. Questo dimostra che il bilancio preventivo era insostenibile". Masi continua: "La manovra di 18 milioni, mentre migliora il versante dell’indebitamento, avvalendosi della domanda di mutui, dall’altro lato rimanda l’assottigliarsi delle entrate correnti, data dalle riduzioni degli stanziamenti statali, e la difficoltà delle riscossioni. Ci vuole un governo più nuovo, che sa fare sistema e che cerca modi alternativi di gestire e trovare risorse".