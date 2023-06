Bikers caduti nei boschi dell’Amiata Soccorso Alpino, Pegaso e volontari hanno evitato il peggio a due feriti

di Massimo Cherubini

Da soccorritore a soccorso. E’ accaduto a un amante delle discese nei sentieri bike dell’Amiata: vede un incidente (fuori pista) occorso a uno dei discesisti, capisce, dopo essersi fermato, che c’è bisogno di soccorso. Sale sulla sua bike per raggiungere Pian delle Macinaie, dove ci sono i presidi di emergenza. Ma non ci arriva perché anche lui cade, finisce fuori pista. Resta ferito ancor più gravemente (prima valutazione dei medici) del primo. E’ un terzo ciclista a chiedere aiuto, ad attivare gli uomini del Soccorso Alpino.

Tutto accade l’altro pomeriggio. La piste del ’Bike Park’ dell’Amiata sono, come accade in ogni fine settimana, assai frequentate. La pista dove si sono verificati gli incidenti è a difficoltà ’intermedia’, quella che dalla vette della montagna scende alle Macinaie. Gli specialisti, gli amanti, di questo sport sono ormai tanti, un business per il turismo amiatino. Sono davvero tanti quelli che arrivano da molte parti d’Italia Un via alle discese cadenzato, tutto per garantire il massimo della sicurezza. Così anche l’altro pomeriggio. Poco dopo la partenza un 38enne, residente, a Perugia, finisce fuori pista, in mezzo al bosco.

Lo vede un 32enne fiorentino alle sue spalle. Si ferma per soccorrerlo. Ma non può perché il ferito è caduto in una zona impervia. Sale sulla sua bike per dare l’allarme. Percorre meno di mezzo chilometro e anche lui finisce fuori pista. E’ un terzo a dare l’allarme per soccorrere i due feriti che sono stesi in mezzo al bosco. Entrano in azione i volontari del Soccorso Alpino, viene chiamata la centrale del 118. Dalla base di Grosseto si alza in volo Pegaso due per raggiungere la parte alta dell’Amiata.

I volontari si dividono per portare soccorso ai due feriti che devono essere portati nella pista da sci della ’Direttissima’. Qui i sanitari del 118 a bordo di Pegaso si calano con il verricello. Valutano le condizioni dei due feriti, ritengono che quelle del soccorritore siano più serie anche se i due sono coscienti e non in pericolo di vita. Pegaso trasporta il primo ferito all’ospedale di Grosseto, riparte per il ricovero del secondo. Entrambi accusano traumi vari. Il primo i ha la clavicola fratturata. Il secondo è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. Conseguenze che potevano essere più gravi se non avessero indossato il casco. Le prevenzioni sono importantissime. Come lo sono i tempi di intervento quando si verificano incidenti. Prontezza, non facile perché i due feriti erano in mezzo al bosco, del Soccorso Alpino, con il contributo degli operatori della società AmiataFreeRideBike, e volontari della Misericordia di Piancastagnaio.