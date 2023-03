’Bike sharing’ Il bando di gara per un gestore

Pubblicato il bando di gara per l’individuazione di un concessionario che si occupi della gestione operativa del sistema bike sharing "Green hills Bike sharing Valdichiana e Val d’Orcia" nell’ambito dei Comuni della Valdichiana. "Come territorio abbiamo dato vita ad un progetto per il turismo outdoor - spiega l’assessore Damiano Rocchi - Alla base c’è un’idea condivisa di sviluppo". La gara per individuare un gestore che dia operatività al servizio che consentirà ai turisti di vivere in maniera sportiva ed attiva uno degli angoli più belli della Toscana. Il bando è pubblicato sul portale della Regione Toscana ed il termine per la presentazione delle offerte è il 2 di aprile.

Ancora quasi un mese per approfondire i documenti di gara e presentare una offerta che sappia coniugare non solamente l’aspetto economico ma piuttosto che riesca a dare valore ad un sistema di territorio che risponde così ad una formula innovativa ed articolata di prodotto turistico. Già realizzati gli spazi per le colonnine e le biciclette, il Comune di Chianciano Terme ha fortemente voluto questo progetto d’ambito; in parte, per realizzare nella cittadina termale gli spazi adeguati, ha potuto contare anche su un finanziamento ministeriale a sostegno di questo tipo di investimenti. Adesso c’è solo l’attesa di conoscere il volto del gestore che valorizzerà questa opportunità.

Anna Duchini