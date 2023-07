Biglietti dei bus più cari Pd e Progetto Siena: "Che fa il Comune?" Tucci: "Ditelo a Giani"

di Orlando Pacchiani

L’annotazione politica è che l’opposizione va in ordine sparso su temi delicati come quelli dei conti pubblici e della gestione dei servizi, cosa che ovviamente fa fregare le mani alla maggioranza. Quella di sostanza è che comunque su queste partite (nella fattispecie il trasporto pubblico e l’Asp) la nuova giunta dovrà battere un colpo e marcare la propria posizione. Ieri mattina a innescare il dibattito è stato il comunicato sottoscritto da Pd e Progetto Siena (il gruppo di Tortorelli e Ferretti), quindi da sei degli undici consiglieri formalmente seduti all’opposizione. E poco dopo ne è arrivato uno di Gianluca Marzucchi, eletto nella lista Emanuele Montomoli sindaco, di segno diverso.

Pd e Progetto Siena accusano: "Aumentare le tariffe dei servizi per gli utenti, questa sembra essere la risposta più semplice alle difficoltà economiche che si presentano alle aziende pubbliche". La prima accusa va ad Autolinee Toscane, che ha annunciato l’aumento di biglietto e abbonamenti: "Aumento già previsto – si osserva – tuttavia il servizio offerto è stato decisamente carente e deludente. Questo modo di operare è in contrasto con la vera natura del servizio pubblico". Quindi la domanda: che ruolo svolge il Comune?

A stretto giro (social) la replica di Enrico Tucci, assessore che tra le deleghe ha anche trasporti e mobilità. "L’aumento delle tariffe di Autolinee Toscane è determinato a livello regionale da una clausola contrattuale che le lega in automatico all’inflazione. I consiglieri di opposizione non devono quindi pretestuosamente chiamare in causa il Comune, ma il loro presidente Giani". In ogni caso l’amministrazione ha qualcosa da dire, aggiunge Tucci: "Il servizio non risulta pienamente soddisfacente", afferma Tucci, aggiungendo che l’amministrazione ha "un’interlocuzione continua col referente locale di Autolinee Toscane. Sono state di conseguenza intraprese azioni di miglioramento i cui primi risultati contiamo di verificare a fine anno".

L’altro aspetto sollevato da Pd e Progetto Siena è il bilancio di Asp. "È difficile accettare che un’azienda sociale con rilevanti implicazioni nel settore sanitario abbia subito una perdita così significativa senza che si sappia se la situazione è stata attentamente monitorata, quali correttivi sono stati apportati durante l’anno e quali sono stati i fattori che l’hanno generata", si afferma. "A settembre – aggiungono Pd e Progetto Siena – chiederemo alla commissione garanzia e controllo di incontrare il presidente e il direttore".

Posizioni che non trovano allineato Marzucchi. "Gli aumenti incombono – afferma –, patrimonio immobiliare abitativo, gas, acqua, nettezza urbana, servizi sociali, ampi settori dell’urbanistica sono sottratti alla gestione diretta dei comuni. Senza contare l’estraniamento nelle scelte politiche dell’ospedale. Il risultato è che i Comuni non hanno più la possibilità di intervenire sulle gestioni. La creazione di aziende autonome allontana sempre più i controlli e, alla prova dei fatti, l’efficienza". Per Marzucchi sarebbe opportuno "che il Comune aprisse un dibattito sulla effettiva capacità di un avere un ruolo nelle gestioni, anziché subire l’inefficienza come spesso accade adesso. Insomma atti politici che si riflettano positivamente sui cittadini più ancora che polemiche fini a sé stesse".