Big Bir, una carriera opaca senza prove di appello

Questa volta non torniamo indietro di molto tempo, circa 23 anni. Ecco il cavallo Big Bir, (classe 1997) mezzosangue sauro segnata alla tratta da Enzo Vannini, già portata alle prove di notte del 2001 e che poi ha disputato una sola carriera, quella dell’agosto del 2002, il palio di Botero. Ecco che Big Bir va in sorte al Valdimontone che l’affida subito a Velluto. Buono il secondo posto alla mossa, ma quando la Lupa con Venus VIII e il Pesse entrano con il mossiere Giorgio Guglielmi di Vulci che abbassa il canape, il Bruco con Attillax e Gingillo, che dovevano essere al primo posto, la sopravanzano alla grande e lo scatto di Big Bir è fortemente penalizzato, tanto da girare fra gli ultimi al primo San Martino. Non avrà certo modo di recuperare e vedrà da molto lontano l’arrivo vittorioso, a dire il vero senza eccessivi contrasti, da parte di altri, soprattutto del grande Berio con Trecciolino per la Contrada della Tartuca, un trionfo possiamo dire in gran parte annunciato. Non ci saranno prove di appello per Big Bir, che non rivedremo più sul tufo. Un altra meteora di cui tuttavia ci è piaciuto ricordare nel suo pur breve percorso sul Campo.

Massimo Biliorsi