Biciclette usate per i migranti Scatta la catena di solidarietà

Una raccolta di biciclette usate da donare ai profughi e ai migranti che ne hanno estrema necessità per andare a lavorare. L’iniziativa, lanciata in questi giorni a Chiusi dalla Confraternita della Misericordia, nasce dalla pressante richiesta di tante ragazze e tanti ragazzi che sono ospitati tra Chiusi e Le Piazze e che hanno trovato lavoro in vari settori, come operai i nelle campagne. Gente che prende anche il treno per lavorare in città come Arezzo e che poi deve percorrere lunghi tratti per lavorare. Occupazioni che molto spesso i giovani italiani non vogliono fare. Non è facile però camminare ogni giorno per molti km a piedi e per tale motivo la Misericordia ha lanciato questa raccolta.

Nelle strutture di Chiusi e della frazione cetonese delle Piazze, i due complessi gestiti dalla Confraternita, sono ospitati ad oggi circa 150 profughi con una trentina di ucraini che vivono il disagio di essere fuggiti da una guerra. Persone in larga parte sotto i 30 anni che hanno voglia di integrarsi e lavorare. "Per questo abbiamo pensato di lanciare una campagna per raccogliere biciclette usate - dice il vice governatore della Misericordia di Chiusi, Francesco Crezzini - con la sola richiesta di fornire mezzi in buono stato e immediatamente utilizzabili. Le nostre volontarie e i nostri volontari sono impegnati al massimo in questo progetto".

Sono del resto numerose le iniziative portate avanti dalla Misericordia per l’integrazione degli stranieri e dei più bisognosi. A Chiusi lo scorso anno è stato avviato un piano di inserimento scolastico per 14 bambini ucraini ospiti nel territorio comunale, dall’asilo fino alla secondaria di secondo grado. Un progetto che ha visto come protagonisti la Confraternita, il Comune di Chiusi, la Prefettura di Siena e l’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi. Per quanto riguarda le biciclette, la richiesta è forte e urgente: gli interessati possono rivolgersi presso la sede di Via Torri del Fornello n. 4 a Chiusi Città o contattare l’utenza cellulare 3391679957.

Massimo Montebove