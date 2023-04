Siena, in centro con le bici elettriche rubate: minorenne nei guai

Siena, 23 aprile 2023 – Non ha il sapore amaro del capolavoro del neorealismo ’Ladri di biciclette’, la storia di due minorenni senesi. Ma come la pellicola in bianconero del dopoguerra fotografava la realtà dell’epoca, quando le due ruote servivano per spostarsi e lavorare, la vicenda attuale racconta la nostra società. Dove le bici elettriche sono diventate simbolo di modernità e di mobilità sostenibile. Anche di un certo benessere. E dove i giovanissimi commettono sempre più bravate, come se nulla fosse. Chissà cosa ha spinto i due ragazzini, sembra quindicenni, a rubare le biciclette di una famiglia che vive nella zona di Costalpino. Alla mamma di uno di loro convocata in questura, l’adolescente trovato dalla polizia proprio mentre la usava per spostarsi qualcosa deve aver pur detto. E spiegato, magari a casa quando sono rimasti da soli. Perché ci saranno conseguenze per la bravata. E’ stato identificato e si procederà nei suoi confronti, annuncia la questura di Siena.

Il ragazzino e l’amico di avventura si erano intrufolati nel garage della famiglia dove erano state lasciate le due bici elettriche. Succede spesso, anche nei paesi, che vengano prese (specie da stranieri) per spostarsi e poi abbandonate. Questa volta era diverso. Il proprietario aveva denunciato il furto alla polizia. E le volanti si erano messe a caccia degli autori. Niente da fare, non si trovavano.

Poi il colpo di fortuna, grazie anche alla leggerezza dei due ragazzini che giravano tranquillamente con le bici elettriche senza curarsi delle conseguenze. Le aveva viste, ha comunicato in serata alla centrale operativa della questura il proprietario. Erano le sue. Li aveva notati, quei due ragazzini, passare in centro con le bici sparite dal garage. Così le Volanti si sono messe sulle tracce e ne hanno individuato uno, la descrizione corrispondeva. Quando ha visto la polizia ha cercato di fuggire ma l’hanno fermato. Era proprio una delle bici rubate. Mentre l’amicosi trovava in questura e veniva convocata lì sua madre, la moglie del proprietario ha scoperto vicino a casa, abbandonata, l’altra bici. Forse è meglio restituirla, avrà pensato l’altro minorenne.