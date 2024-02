Accusato di violenza sessuale, bibliotecario assolto in appello: “Il fatto non costituisce reato”

Siena, 6 febbraio 2024 – Molestie a uno studente in biblioteca, i giudici della Corte di appello di Firenze hanno ribaltato la sentenza emessa dal collegio del tribunale di Siena il 26 maggio 2020 assolvendo il dipendente del Comune di Siena dall’accusa di violenza sessuale "perché il fatto non costituisce reato". Fra novanta giorni verranno depositate le motivazioni. E si saprà come mai la lettura della vicenda, che aveva avuto grande clamore, è stata diversa. In primo grado, infatti, il bibliotecario era stato condannato ad un anno e 8 mesi, appunto per violenza sessuale nei confronti di un universitario. Oltre che al risarcimento dello studente - 5 mila euro – e al pagamento delle spese legali. "Siamo estremamente contenti, ho comunicato l’esito del giudizio di appello al mio cliente. La giustizia ha fatto il suo corso. E confido che altrettanto avvenga anche per il secondo procedimento", commenta a caldo l’avvocato Maurizio Forzoni (foto in basso) che difende il bibliotecario.

Il 59enne, infatti, ha subito un altro processo conclusosi il 7 dicembre scorso con una nuova condanna, sempre per violenza sessuale collegata alle attenzioni che avrebbe riservato ad un minorenne, sempre in biblioteca. In questo caso il collegio presieduto da Simone Spina ha punito il suo comportamento con una pena di 2 anni e mezzo più il risarcimento. Anche in questo caso è già stato presentato ricorso in appello dall’avvocato Forzoni ma l’udienza deve ancora essere fissata. Il dipendente comunale è ormai stato spostato presso un altro servizio.

Il pm aveva chiesto ieri a Firenze di confermare la condanna di primo grado ad un anno e 8 mesi. Lo stesso aveva fatto la parte civile, lo studente universitario si era costituito attraverso l’avvocato Christine Tortoli. Invocata l’assoluzione da Forzoni per i fatti avvenuti il 27 gennaio 2018. Sosteneva la procura che ci sarebbero stati solo strusciamenti e carezze, nessun tentativo di avere un rapporto in una stanza della biblioteca dove il 59enne lavorava. L’inchiesta del pm Daniele Rosa era nata quando il ragazzo, che vive in un paese della nostra provincia, aveva bussato ai carabinieri. Raccontando cosa era avvenuto in quel locale dove venivano venduti libri usati e ben conservati ad un prezzo simbolico. Ci sarebbero state avances da parte del dipendente finito sotto accusa, condannato e adesso assolto "perché il fatto non costituisce reato".