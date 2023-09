Biblioteca Salvemini e Leopardi a Siena: Fabio e le Operette morali

Tornano gli appuntamenti alla Biblioteca degli Intronati, curati dal presidente dell’istituzione Raffaele Ascheri. Dopo la pausa estiva, riprende la programmazione di incontri e presentazioni, e anche l’orario della biblioteca torna in full time, con apertura anche il pomeriggio e il sabato mattina. Due appuntamenti per settembre, ma già in ottobre gli incontri saranno sei, forse sette. Tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

"Lavoriamo sempre nell’ottica di coinvolgere il più ampio pubblico possibile – afferma Ascheri – attraverso collaborazioni con scuole e contrade, ma anche cercando ogni volta di dare la parola anche a chi la pensa in modo diverso". A metà ottobre riprenderanno inoltre la passeggiate d’autore, curate dallo stesso Ascheri, alla scoperta della città di Siena e delle storie che custodisce. La rassegna degli incontri riparte quindi martedì 19, nella sala storica di via della Sapienza, alle 17.30 (orario che sarà mantenuto fisso per l’intera programmazione) con l’appuntamento intitolato ‘Gaetano Salvemini, a 150 anni dalla nascita: un intellettuale da riscoprire’.

L’introduzione sarà dello stesso Ascheri, mentre la relazione è a cura di Simonetta Michelotti, dell’Università di Siena. "Salvemini è una figura molto importante tra i nostri intellettuali – sottolinea Ascheri – cercheremo di tracciarne un profilo analizzandone per esempio i rapporti con il governo e la politica, compreso il periodo del fascismo". Nel secondo appuntamento, già fissato per mercoledì 27, il tema verterà invece attorno al libro ‘Giacomo Leopardi. Una biografia (non autorizzata)’, firmato proprio da Raffaele Ascheri per Cantagalli Editore.

Nell’occasione, un ospite speciale. "Ho voluto invitare il sindaco Nicoletta Fabio – spiega il presidente della biblioteca – nella sua veste di leopardista. Mi fa piacere ricordare che la prima cittadina ha infatti vinto un premio proprio per un suo studio sulle Operette Morali. Tracceremo così una biografia originale di Leopardi, in cui verranno fuori anche alcuni aspetti che di solito restano in ombra nelle biografie più recenti". A completare il tavolo ci sarà anche Francesco Ricci, scrittore, docente, critico letterario e giornalista.

Riccardo Bruni