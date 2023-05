Biblioteca, salta il bilancio Resa dei conti in consiglio

SIENA

Nienta da fare. Neanche nell’ultimo Consiglio comunale sono stati discussi e approvati il bilancio di previsione e il rendiconto alle Biblioteca degli Intronati. Il motivo? Il capogruppo della Lega, Paolo Salvini, ha preso la parola chiedendo un rinvio delle pratiche: "Avevamo chiesto un passaggio dei due atti in commissione – ha scandito – ma questo passaggio non c’è stato e gli atti sono stati presentanti nella stessa forma che aveva sollevato i nostri dubbi. Per questo chiediamo un ulteriore rinvio al prossimo Consiglio comunale". Se ne riparla dopo le elezioni amministrative.

Questo è solo l’ultimo capitolo di una saga iniziata con il braccio di ferro tra l’ ex direttrice Annalisa Pezzo e Palazzo pubblico; saga proseguita con la sostituzione della Pezzo e l’arrivo di Sara Centi e infine culminata con la controversia legale davanti al giudice del lavoro, di cui è attesa a giorni la sentenza.

A fronte dell’ennesimo ostacolo all’attività della Biblioteca, che ora può procedere solo per dodicesimi (impegnando ogni mese al massimo un dodicesimo dello stanziamento deliberato fino all’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione), interviene la Uil con una nota dai toni duri: "La Biblioteca degli Intronati sembra accumulare da tempo una serie di evidenti insuccessi e di difficoltà amministrative. Mentre si è in attesa della prima urgente decisione sulla Direzione dell’istituzione, il Consiglio comunale non ha approvato né bilancio di previsione né conto consuntivo".

E ancora: "In molti anni non era mai accaduto uno sfacelo simile – si stigmatizza – che può avere conseguenze sulla gestione delle attività. Nubi sembrano anche addensarsi sulle dimissioni di alcuni consiglieri (la candidata sindaco Nicoletta Fabio, la candidata con Forza Italia Lorenza Bondi e Giovanni Niccolini, che corre nella Lista De Mossi) e non si riesce a capire che fine hanno fatto le delibere di presa d’atto del Cda. Un ’giallo’ che potrebbe avere effetti non positivi anche rispetto alle prossime elezioni amministrative".

Il sindacato parla di "ferita assai dolorosa" e domanda: "E’ stata chiesta la relazione sul conto consuntivo alla direttrice che ha gestito la Biblioteca nel 2022 (cioè Annalisa Pezzo, ndr)?". La Uil conclude: "Tutto sembra ruotare intorno alla questione della Direzione. In Comune però bocche cucite e, come diceva Patti Pravo,... meglio non dire". Insomma, la saga vede aprirsi un nuovo capitolo.

Cristina Belvedere