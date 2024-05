Biblioteca Pieraccini. Morandi va in pensione

Dopo 45 anni nel pubblico impiego va in pensione Manuela Morandi, dirigente della Biblioteca comunale di Poggibonsi, storica dipendente del Comune. La biblioteca Pieraccini con la sua ‘regia’ ha conosciuto un notevole sviluppo, quadruplicando addirittura il numero degli iscritti e potenziando la sua offerta. Manuela si è congedata con una commovente lettera affidata al nostro giornale e ai social. "Carissimi utenti da qualche giorno sono in pensione e quindi ho lasciato la dirigenza della mostra biblioteca – scrive –. Spero che in tutti voi rimanga un bel ricordo di questi anni durante i quali ho cercato di fare della biblioteca un luogo accogliente, ricco di stimoli creativi e formativi, una grande famiglia che sa accogliere le differenze sociali e culturali come valori aggiunti, come occasioni di crescita e di valorizzazione della persona e delle sue relazioni". E infine: "Vorrei salutarvi con un abbraccio uno a uno – conclude Morandi –, ma siete davvero in tanti. Quindi non mi resta che farlo simbolicamente attraverso questa citazione di Gianni Rodari: ‘Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più chiavo’. Grazie a tutti voi".