Biblioteca Pieraccini E’ record di presenze

Numeri da record per la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini di Poggibonsi. Da gennaio quasi 400 bambini e 60 loro insegnanti sono stati accolti dal personale e accompagnati a scoprire e a conoscere gli spazi all’interno di Accabì, in via Giosuè Carducci. "Ancora una volta un successo che conferma il valore dell’offerta formativa che la nostra biblioteca è capace di mettere in campo - dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti - un’offerta rivolta, in questo caso, alle scuole dell’infanzia e alle primarie per accompagnare le giovani generazioni nella conoscenza di un luogo di crescita e di formazione". Nei primi cinque mesi del 2023 (fino alla chiusura dell’anno scolastico a inizio giugno) sono state organizzate diciotto visite guidate di cui sei rivolte alle scuole dell’infanzia e dodici alla primaria. Visite articolate in progetti modulati sull’età dei bambini. Percorsi che vanno dal ’Personaggio misterioso’ a ’La biblioteca si racconta’, ideati dalla responsabile Manuela Morandi per coinvolgere i più piccoli in un viaggio. A conclusione di ogni visita l’entusiasmo dei bambini si è manifestato in maniera evidente, tanto che la sera stessa molti di loro si sono iscritti alla biblioteca, assieme ai loro genitori, prendendo in prestito libri e dvd. "L’attività con le scuole rappresenta uno dei pilastri del nostro impegno, costante, per promuovere la cultura e gli strumenti di crescita individuale e collettiva - dice Berti - mentre altre sono le iniziative che la nostra biblioteca rivolge ai più piccoli. Per esempio ‘La notte dei pupazzi’ e anche la creazione di sezioni come il ‘Bosco delle meraviglie’. Iniziative che sono parte integrante di una progettualità più vasta. Anche la recente ’Poggibonsi dei Lettori’ ci spinge a proseguire in tale direzione".