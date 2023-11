Biblioteca Pieraccini. Al via ’Nati per Leggere’

Letture ad alta voce per bambini e famiglie a Poggibonsi. Prende il via alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini ’Nati per Leggere’, progetto nazionale di promozione della lettura ai bambini in età prescolare promosso dalle associazioni professionali di bibliotecari e pediatri (l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Culturale Pediatri) e sostenuto dal Centro per la salute del bambino. "Un progetto che accogliamo volentieri e a cui il nostro Comune ha aderito da alcuni anni – dice l’assessore alle Politiche culturali Nicola Berti – perché la promozione della lettura fin dalla più tenera età fa parte della mission della biblioteca. Ne sono prova tante iniziative come Born in library o le visite aperte alle scuole. Le letture ad alta voce saranno a cura delle volontarie del progetto ’Nati per Leggere’ (NpL) nella biblioteca incantata, sezione arredata e allestita come luogo destinato ai piccolissimi. Avranno cadenza mensile e sono rivolte alla fascia di età 0-6 anni e alle famiglie. L’appuntamento è ogni ultimo sabato del mese, dal 25 novembre alle 10,30. Le volontarie sono formate e in possesso di certificazione.