Biblioteca e inclusione 21 volontari in ateneo con il Servizio civile

Sono 21 i posti disponibili all’Università per Stranieri di Siena per il Servizio Civile Universale; il bando per la selezione degli aspiranti operatori volontari scade il 15 febbraio. Due i progetti promossi dall’Ateneo per i quali è possibile presentare domanda: BiblioUnistrasi3, focalizzato sulla valorizzazione del patrimonio librario di ateneo, sia dal punto di vista dell’assistenza agli studenti nella fruizione dei servizi bibliotecari sia per quanto riguarda le attività di supporto tecnico e amministrativo; e EducaUnistrasi3, il cui obiettivo è favorire i processi di apprendimento e inclusione degli studenti stranieri e con disabilità all’interno della comunità universitaria. Il Servizio Civile, giunto alla settima edizione all’Università per Stranieri di Siena, è un’opportunità di crescita e formazione per i giovani: ai volontari sarà riconosciuto un contributo mensile pari a 507,04 euro per 12 mesi.