Biblioteca, bando per presidente e cda

Dopo l’insediamento del segretario generale e le selezioni per i dirigenti, il Comune sistema ora il fronte delle nomine. Prima il bando per l’Asp (con la novità del ritorno alla corresponsione di emolumenti), ora l’avviso pubblico per individuare presidente e nove componenti del cda della Biblioteca degli Intronati. Le domande dovranno essere presentate entro il 24 ottobre.

Le designazioni saranno effettuate dal sindaco "sulla base sulla base dei curricula presentati – si annuncia nella nota stampa del Comune – e delle competenze professionali possedute dai candidati, nel rispetto dei criteri di competenza, onestà e merito, evitando conflitti di interesse e cumuli di incarichi. La candidatura può essere proposta da enti e istituzioni, mentre chi fosse interessato e in possesso dei requisiti può procedere autonomamente".