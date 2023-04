Biblioteca, Asp, ’Futura’, nomine sul filo di lana

Biblioteca comunale degli Intronati, Asp, fondazione Futura per dopo di noi. Ci sarà tempo fino al 4 maggio per presentare le candidaure per la nomina nei tre consigli di amministrazione, verosimilmente le ultime del sindaco Luigi De Mossi considerato che dopo pochi giorni si andrà al voto. Se nell’ultimo caso, la onlus su un tema sensibile cone il “dopo di noi“, si tratta della nomina dei quattro membri di competenza comunale, dopo la scadenza del cda, per le altre due istituzioni si tratta di novità legate a dimissioni.

Per la Biblioteca degli Intronati la vicenda ha già assunto rilevanza perché le dimissioni sono legate alle candidature alle elezioni. Già sostituita la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio, che si è dimessa il 10 marzo, ora devono essere rimpiazzati Lorenza Bondi (dimessasi il 13 aprile, in corsa con Forza Italia) e Giovanni Niccolini (il suo addio è del 14 aprile, candidato con la lista De Mossi),

Novità invece per l’Asp Città di Siena, perché il 6 aprile si è dimesso Alessandro Neri, uno dei quattro consiglieri nominati da Palazzo pubblico. In tutti i casi ci sarà tempo fino al 4 maggio per presentare le candidature.