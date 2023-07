Biblioteca, approvati i bilanci Lite sulle parole della direttrice

di Eleonora Rosi

Ieri mattina il consiglio comunale ha approvato due delibere riguardanti i conti della biblioteca degli Intronati, rispettivamente per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del rendiconto della gestione del bilancio 2022. Entrambi gli atti avevano ottenuto precedentemente il parere favorevole tecnico e contabile da parte degli uffici dell’amministrazione e dei revisori dei conti. 19 i voti favorevoli e 7 contrari, nessun astenuto; ma i consiglieri dei gruppi Siena Sostenibile e Per Siena Monica Casciaro, Fabio Pacciani e Vanni Griccioli sono usciti dall’aula durante le votazioni. Giulia Mazzarelli, Luca Micheli, Gabriella Piccinni e Alessandro Masi del Pd con Anna Ferretti e Andriano Tortorelli di Progetto Siena insieme con Alessandro Marzucchi della lista Montomoli hanno espresso voto contrario. Spettatore interessato del dibattito in aula, il presidente della Biblioteca, Raffaele Ascheri.

"Il bilancio della biblioteca vive del contributo del Comune, pari a 520mila euro, più il contributo di 88mila euro della regione e quello di alcuni comuni per 22mila euro circa – ha spiegato l’assessore al bilancio e tributi Riccardo Pagni -. Poi ci sono i fondi delle iniziative svolte all’interno degli Intronati, con cui la biblioteca gestisce il patrimonio corrente e i mutui che servono agli investimenti immobiliari, quelli che servono agli accrescimenti in conto capitale e c’è una somma in conto capitale che rappresenta i restauri dei libri". Il tema è caldo, già giovedì c’erano state scintille in commissione affari generali durante l’audizione di Sara Centi, direttrice della biblioteca degli Intronati.

"In sede di commissione è stata messa a verbale una dichiarazione della maggioranza per esprimere parere negativo sulla relazione della direttrice – ha detto il consigliere Orazio Peluso -. Perché non chiarisce gli aspetti tecnici oggetto degli approfondimenti richiesti a suo tempo e perché del tutto inidonea, per certi aspetti anche irriguardosa, nei confronti del consiglio comunale". Secondo l’assessore Pagni l’episodio sarebbe da inquadrarsi in uno scontro di idee: "Io non c’ero, ma credo sia una questione più di organizzazione politica attinente a quello che verrà fatto nella biblioteca che non di bilancio" ha detto Pagni.

Durante la discussione Marco Falorni, consigliere di maggioranza, ha proposto un intervento di rivitalizzazione dell’area della biblioteca: "Visto che è in programma la ristrutturazione della facciata, se fosse possibile, con una piccola spesa aggiuntiva, aggiungere anche il ripristino della cannellina d’acqua nella nicchia di Via della Sapienza, sarebbe un’operazione di alto significato".