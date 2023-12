Bianchini:: "Valorizzare la Fortezza"

Dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse sull’affidamento dei bastioni di San Filippo e San Francesco, nella Fortezza Medicea, l’assessore al patrimonio Massimo Bianchini commenta: "Valorizzare la Fortezza Medicea, investendo su nuovi circuiti economici in grado di rilanciarla e promuoverla nel mondo, è uno degli obiettivi di questa amministrazione . Attraverso questo avviso cercheremo di rivitalizzare uno spazio di fondamentale importanza per questa città; ovviamente, per fare ciò sono necessari lavori di messa a norma importanti per garantirne l’utilizzo in sicurezza".

Bianchini sottolinea che "la durata della concessione stabilita nell’atto convenzionale non dovrà essere indicativamente superiore a 9 anni. La concessione avrà comunque una durata stabilita nell’atto convenzionale tenendo conto, in ogni caso della proposta progettuale qualititativo-economica prescelta".