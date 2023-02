Bianchi: "Sociale, lasciamolo fuori dalle polemiche"

Riceviamo da Massimo Bianchi e pubblichiamo. "Ho appreso da un articolo di stampa che un candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, durante la presentazione delle liste che lo sostengono, ha voluto citarmi - senza tuttavia esserne preventivamente informato e a conoscenza - per la mia attività di volontariato che, insieme a tanti altri, svolgo in silenzio, con semplicità e passione da molti anni. Spero che la benevola citazione possa essere almeno di sprone ad altri, specialmente giovani, a riflettere e a intraprendere la strada dell’impegno sociale e del mondo del volontariato. Mi corre tuttavia l’obbligo di una precisazione. Credo e sono sicuro che il riferimento alla mia persona non abbia avuto la volontà di dividere o di sottolineare differenza alcuna, perché tutte le forme e le attività di volontariato sono per me uguali e importanti allo stesso modo e hanno lo stesso valore di fronte alla società. La solidarietà infatti non ha colore politico e sono tantissimi ogni giorno, per fortuna, i volontari che anche nella nostra città si danno da fare per alleviare la sofferenza e le difficoltà delle fasce più deboli della popolazione e degli ultimi di ogni estrazione sociale e provenienza geografica. Ognuno di loro ha le proprie idee politiche, le proprie convinzioni e motivazioni personali per le quali utilizza il tempo nel servizio al prossimo e nelle varie forme di volontariato. Il giudizio sulle azioni e sulla fede che le anima spetta a qualcuno ben più alto di noi. L’occasione per questo intervento è buona anche per un invito a tutti i candidati sindaco - proprio tutti - che sono impegnati in questa ormai prossima campagna elettorale: credo che non si possa e non si debba alzare alcuna polemica sui temi propri del sociale, perché sono temi che toccano la ’carne viva’ delle persone, per i quali occorre rispetto e mantenere la giusta equidistanza".