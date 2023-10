Bezzini: "Scotte, i nemici del rinnovamento sempre pronti a bloccare tutto"

Siena, 16 ottobre 2023 – Assessore Bezzini, ha visto l’interrogazione del consigliere FdI Diego Petrucci sui trapianti di cuore e polmone al Policlinico?

"Certo che l’ho vista - è la replica dell’assessore regionale per il diritto alla salute - e ho chiesto all’azienda ospedaliero universitaria tutti i dati. La documentazione acquisita è all’esame dei dirigenti. Tra qualche giorno risponderemo in consiglio. Intanto esprimo la mia fiducia nei confronti dei professionisti che stanno portando avanti un impegno straordinario. Li incontrerò nei prossimi giorni".

Lei pensa che quei dati sui trapianti siano falsi?

"Aspettiamo di vedere il report completo per rispondere con i dati reali".

Il direttore generale delle Scotte vuole replicare in forze alle critiche.

"Fa bene il direttore Barretta a rispondere con la massima trasparenza e ad affrontare così un passaggio delicato".

Lei crede che sia in atto un’offensiva contro il Policlinico o un attacco mirato a Barretta?

"Siamo alle solite. Ogni volta che alle Scotte un direttore prova a innovare, il coacervo delle forze conservatrici si mette in moto per bloccare tutto. Purtroppo non è una novità nella storia del Policlinico, i soggetti sono sempre gli stessi".

Nomi o contingenze particolari da citare?

"C’è un intreccio di forze che vuole bloccare tutto, con gli stessi metodi e gli stessi soggetti. Per quanto mi riguarda, mi adopererò affinché il processo di rinnovamento che sta portando avanti il direttore Barretta, pur con qualche contraddizione, non vada fermato. Altrimenti condanniamo l’azienda ospedaliera al declino. Oppure a una condizione di marginalità".

Sono identificabili le forze conservatrici?

"Sono diverse, ma si palesano come i nemici del cambiamento. E’ un fronte che cambia, anche per convergenze di interessi diversi. Io credo che il rinnovamento debba andare avanti, consapevoli che non sarà una passeggiata. Anche commettendo qualche errore, ma consci che bloccarlo sarebbe peggio. Non è un processo neutro".

Cosa pensa della conferma del dg Barretta?

"Condivido le parole del presidente Giani".

C’è un problema sulle scuole di specializzazione?

"Il bilancio dovrà essere fatto a fine anno. E’ un tema di competenza dell’Università. Per quanto riguarda il Policlinico, la Regione si mette a disposizione per supportare l’Università offrendo tutto quello che serve per migliorare l’attrattiva delle scuole di specializzazione".

Anche sulle scuole c’entra l’innovazione?

"Sicuramente. Considero miope sottovalutare gli investimenti in infrastrutture e tecnologie. Un ospedale che rischia l’obsolescenza strutturale e tecnologica è molto meno attraente. Avere per la prima volta un masterplan che ha un progetto di riqualificazione, che ha un pacchetto di risorse, che è pronto a far partire i cantieri, offre prospettive al Policlinico. Sia per l’assistenza che per l’attività didattica. Pensi al fatto che le operazioni con robot sono raddoppiate".

La novità della commissione mista che sceglierà i direttori è il casus belli?

"Condivido l’idea totalmente. E’ un’iniziativa sperimentale, ma tende a promuovere il merito, la trasparenza nelle scelte. Rompe gli schemi rigidi tra universitari e ospedalieri. E’ un’iniziativa unica nel panorama nazionale, sarà testata nei prossimi mesi con i pensionamenti dei direttori.

Il coacervo dei conservatori otterrà qualcosa?

"Il rinnovamento andrà avanti. Un po’ di risultati, nel momento più difficile per la sanità dall’introduzione del servizio sanitario, li abbiamo ottenuti. Finanziamenti tagliati, malessere tra i professionisti, disagi ai cittadini: problema nazionale che riguarda anche le Scotte. E Siena dovrebbe dare di più nella battaglia per i finanziamenti. Nelle pagelle del Sant’Anna, le Scotte hanno avuto i risultati migliori. Dentro c’è una questione di clima interno non positivo. Ho chiesto al direttore di migliorare, ma la pagella è la migliore della Toscana".