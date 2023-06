Bezzini promuove Campostaggia Lavori al nuovo Pronto soccorso La gara entro la fine dell’anno

Passi avanti verso la realizzazione del nuovo pronto soccorso di Campostaggia. Entro la fine di questo 2023, il via alla gara di appalto per l’ampliamento. Nel 2024-2025, quindi, la realizzazione dei lavori. Sulla tempistica attualmente prevista si è soffermata la direttrice amministrativa della Asl Toscana Sud Est, Antonella Valeri, in occasione della visita al padiglione valdelsano dell’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, che ha partecipato nell’auditorium a un incontro alla presenza dei professionisti del presidio, del dg della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso, della direttrice dell’ospedale Lucia Grazia Campanile, della direttrice della Zona Distretto Alta Valdelsa Biancamaria Rossi, di Simona Dei, direttore sanitario, dei sindaci David Bussagli e Alessandro Donati. Bezzini ha rimarcato che il pronto soccorso di Campostaggia era stato progettato per esigenze che negli anni sono raddoppiate. Il bisogno di estendere i locali per il triage e per i settori a esso connessi, è emersa da tempo e ora qualcosa si sta muovendo, se non altro riguardo alla programmazione dell’opera. Ciò in virtù di finanziamenti aziendali, regionali e dell’articolo 20 relativo agli investimenti pubblici in sanità.

"Qui non solo si si erogano prestazioni di livello – ha spiegato Bezzini – ma è anche apprezzabile il clima positivo, mai di tensione, aspetti non scontati in questa fase storica. Un quadro che aiuta i professionisti, capaci di fare squadra, a svolgere al meglio il loro lavoro. Nello stesso momento i pazienti possono contare su un ambiente ospedaliero ancora più accogliente".Poi una ’fotografia’ delle attività di Campostaggia: "Sono cresciute – risponde l’assessore – tornando a quote pari, e in alcuni casi anche superiori, alla fase precedente alla pandemia. Gli indicatori evidenziano che le qualità dei servizi collocano l’ospedale della Valdelsa su standard medio-alti".

Le criticità? "Dobbiamo accelerare sul nuovo pronto soccorso. Abbiamo individuato un pacchetto di risorse per le manutenzioni e ragioneremo su come reperire fondi per ammodernare le tecnologie". A tale proposito il dg D’Urso ha ricordato la necessità di una seconda Tac, "in modo da rendere Campostaggia sempre più performante". Paolo Bartalini