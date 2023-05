Beve e maltratta la moglie Lei denuncia 50 episodi

Ancora botte, subite nel silenzio delle mura di casa. Specie quando l’uomo beveva e non riusciva a controllarsi. Le aveva anche rotto il naso ma la moglie non era andata al pronto soccorso perché, queste le sue parole, il marito glielo aveva impedito. La maltrattava. Decine gli episodi, addirittura cinquanta, fra il 2008 e il 2018 per cui l’imputato è stato ieri condannato dal collegio Carrelli Palombi a tre anni e al risarcimento alla donna: 30mila euro. Difficilmente il denaro potrà comunque ripagare la sequela di sofferenze sottolineate anche dall’avvocato Manuela Capogreco che è stata accanto alla donna nel lungo percorso di uscita dall’odissea familiare. I difensori dell’imputato che fa il boscaiolo, i legali Rossella De Franco e Leonardo Brogi, lette le motivazioni della sentenza già pensano al ricorso in appello.

A scoprire che qualcosa nella famiglia non andava erano stati i carabinieri del paese della Val di Merse dove la coppia abitava con i figli. Avevano riaccompagnato a casa l’uomo un sera poiché non appariva del tutto sobrio. Alcune parole della donna avevano suscitato nei militari dei sospetti. Li avevano convocati in caserma ma la denuncia per maltrattamenti era arrivata soltanto tempo dopo quando la moglie era stata inserita in una struttura protetta. Era emerso pertanto che se i figli si mettevano in mezzo per difenderla giù botte anche per loro, se aveva ecceduto con l’alcol. Ascoltate nel corso del processo anche assistenti sociali e maestre di scuola, il cugino dell’imputato.

La.Valde.