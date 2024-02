Bettolle, accuse al Piano: "Cittadini non coinvolti"

Non accenna a scendere di tono il dibattito sul Polo logistico di Bettole, che sarà verosimilmente argomento centrale alle comunali di giugno a Sinalunga. I consiglieri comunali Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa (Alleanza per Sinalunga) osservano: "Si avvicinano le elezioni e il sindaco Zacchei, a cui fa eco sulla stampa il Pd, predica il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte per lo sviluppo del territorio. Il riferimento è al Piano strutturale intercomunale, peccato che proprio il sindaco e il Pd si siano ben visti dal coinvolgere la cittadinanza nelle sciagurate decisioni prese nella stesura di questo importante documento".

Due i temi principali, per Alleanza per Sinalunga: "Basterebbe citare il polo logistico e il forno crematorio, per mostrare come Zacchei stia predicando un qualcosa che poi nella realtà non ha nessuna intenzione di applicare. La cittadinanza in riferimento al Psi si è proprio lamentata dello scarso coinvolgimento e della comunicazione assolutamente carente da parte proprio del sindaco e della sua giunta".

Per i consigliere di opposizione, un modo di fare "assolutamente poco rispettoso dei nostri cittadini e del nostro territorio. Abbiamo sottolineato in tutte le sedi opportune, consiglio comunale e media locali, questa scarsissima attenzione nei confronti del parere degli abitanti del nostro Comune. Scelte incomprensibili, come la possibilità di creare un forno crematorio e un polo logistico a Bettolle, sono state ampiamente contestate dalla popolazione segno evidente di come non ci sia stato assolutamente un dialogo".