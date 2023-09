"Betti porta Chiusi in alto: mostra personale della pittrice"

A circa 10 anni da quando il mondo dell’arte e della critica l’ha ‘scoperta’, con una sua opera segnalata in una mostra a Parigi, Roberta Betti, pittrice chiusina dalla spiccata sensibilità coloristica, celebra questo importante traguardo con una mostra personale dal titolo "Splendenti rivelazioni", curata dal critico d’arte Andrea Baffoni, che verrà inaugurata domenica 10 settembre e sarà visitabile fino all’8 ottobre a Deruta. Circa 50 opere esposte. "Roberta Betti – afferma la vicesindaca di Chiusi Valentina Frullini - è un vanto per tutti noi, con la sua arte riesce a portare il nome di Chiusi in piazze importanti sia in Italia che all’estero. E poter esporre una personale è il giusto riconoscimento per il suo talento".