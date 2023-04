Betti: "Poche possibilità di lavoro per i detenuti Mancano convenzioni"

"L’accesso autorizzato dal Dap a Santo Spirito ha permesso di prendere contezza dello stato della comunità carceraria. In questo è risultato molto utile l’incontro avvenuto alla presenza del comandante Santoro e della dottoressa Massafra dell’area educativa del carcere. Le questioni – spiega l’avvocato Alessandro Betti, responsabile Onac della sezione di Siena – riguardavano i dati sullo stato detentivo, non solo interno al carcere ma anche collegato alle attività esterne. Proprio su tale aspetto sono emerse criticità per l’assenza di convenzioni attive con associazioni di categoria o attività lavorative del territorio". Con Betti c’erano i colleghi Francesca Martini, Martina Pelosi e Giulio Pezone.