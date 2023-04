Betti non è in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva

La buona notizia arriva al mattino. "Rocco Betti, il fantino caduto e colpito da un cavallo durante il palio di Bomarzo non corre pericolo di vita". A rassicurare, dopo la grande paura di martedì pomeriggio quando si è verificato l’infortunio, è il presidente della pro Loco, Angelo Ceccolongo, che organizza la manifestazione per conto del Comune di Bomarzo. Ma certo servirà ancora tempo per capire esattamente quanto servirà a Rocco Betti, che ha cavalli all’Albo, per recuperare dopo la caduta inevitabile in cui ha rischiato davvero grosso.

L’incidente avvenuto durante le prime fasi del palio sembra collegato al fatto che non ha potuto evitare un collega e il suo cavallo, Alessio Giannetti su Vitzichesu, andati giù nel tratto rettilineo. Quindi, si vede dal filmato, Betti è schizzato in aria da Trikke e avrebbe perso anche lo zucchino protettivo. Una frazione di secondo che non ha consentito all’altro cavallo che seguiva di schivare il fantino. Sarebbe stato colpito alla testa, riportando un trauma cranico che l’ha lasciato in terra senza sensi per minuti apparsi interminabili. Poi si è ripreso, parlando con i familiari che si trovavano a Bomarzo. L’ambulanza è entrata in pista dopo che la corsa si era conclusa, intanto venivano usati dei teloni per schermare i soccorsi al fantino. Che si trova ricoverato all’ospedale Belcolle di Viterbo, in via precauzionale ieri era ancora in terapia intensiva per tenere sotto controllo il trauma cranico ma la situazione è stabile. Ha riportato anche la frattura del naso. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione arrivati da Siena al fantino – a partire da quelli di Alessandro Cersosimo, il vincitore di Bomarzo – che ha iniziato ad avvicinarsi al Palio lavorando con Scompiglio.

Quanto ai cavalli coinvolti nella caduta, sia Vitzichesu che Trikke sono tornati in scuderia. Per loro nessuna conseguenza.

La.Valde