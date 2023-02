’Benvenuto al Mondo’ Il bonus da 200 euro da spendere in farmacia

Bonus ’Benvenuto al Mondo’ confermato dal Comune di Siena per il 2023. Il buono spesa viene erogato a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale con bambini nati (o adottati) nel 2023: è da utilizzare per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, fino all’importo di 200 euro, nelle tre farmacie dell’Asp di in viale Vittorio Veneto 21, via Aretina 34 e Piazza Carlo Rosselli 3. La domanda entro il 31 maggio per la formazione della prima graduatoria del 30 giugno, ed entro il 28 febbraio 2024 per la seconda graduatoria.