’Benvenuto al mondo’, arriva il bonus

La giunta comunale di Siena ha approvato il disciplinare per l’erogazione del bonus "Benvenuto al mondo" anno 2025. "L’obiettivo – spiega l’assessore Micaela Papi – è sostenere la natalità e le adozioni, attraverso un segnale concreto rivolto alle nuove nascite e tramite la promozione dei diritti all’infanzia". "Il Comune di Siena – si legge nel documento - , nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della famiglia contenuti nella Costituzione Italiana e degli obiettivi fondamentali richiamati nello statuto comunale, allo scopo di sostenere la natalità nella propria comunità eroga un Bonus, denominato ‘Benvenuto al Mondo’, a favore delle famiglie residenti nel proprio territorio che si trovano in condizioni socio-economiche di bisogno, da stabilire attraverso l’indicatore Isee, con l’obiettivo di concorrere alle spese legate alle nuove nascite. Il Bonus, quale azione amministrativa di sostegno diretto e di potenziamento del sistema e valorizzazione delle risorse nei confronti di persona e famiglia, verrà erogato per le nascite dal 1 gennaio 2025 e per le adozioni di bambini fino a sei anni di età perfezionatesi a decorrere dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025".

Possono beneficiare del bonus i residenti che possiedono la residenza nel Comune di almeno uno dei genitori cittadini italiani, comunitari o extra comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; Isee del nucleo familiare fascia A, o Isee del nucleo familiare fascia B, in base alle modalità di concessione contenute nello stesso disciplinare. In particolare, si legge, . La domanda per il contributo potrà essere presentata entro il 31 maggio 2025 per la formazione della prima graduatoria (30 giugno 2025) ed entro il 28 febbraio 2026 per la formazione della seconda graduatoria (31 marzo 2026).