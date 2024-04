’Benvenuto al mondo’. Al via le domande per il bonus comunale

Al via le domande per il bonus ’Benvenuto al mondo’, la misura a sostegno delle nascite e adozioni che il Comune di Siena ha confermato per il 2024. Il contributo è destinato alle famiglie residenti nel territorio per concorrere alle spese di prodotti di farmacia legate alle nascite e adozioni. Il bonus può essere erogato per le nascite dal 1 gennaio 2024 e per le adozioni di bambini fino a sei anni perfezionatesi a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024. L’amministrazione ha stanziato 25mila euro complessivi e il contributo è per massimo 400 euro. Domande entro il 31 maggio.