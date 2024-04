Benvenuti sale sul palco con. Teresa Mannino

Con lo spettacolo di Teresa Mannino si è conclusa la stagione teatrale ‘Metaversi’, l’ultima con la direzione artistica di Alessandro Benvenuti, che alla fine dello spettacolo è salito sul palco, accanto all’attrice, e ha salutato il pubblico. "La cosa che mi riempie di gioia – ha detto – è soprattutto aver sentito tanti attori e attrici che per la prima volta sono venuti a Siena, in questo teatro. Per un direttore artistico è importante. È stato un lavoro bello, sono molto contento di quello che ho fatto. D’altronde, sono i fatti che parlano". Un passaggio sottolineato dall’applauso del pubblico, che come al solito ha riempito i Rinnovati anche in questa occasione.

"Sono stato assente da Natale in poi – ha aggiunto Benvenuti – perché ho ritenuto più corretto defilarmi. Non è importante solo quello che fai, ma anche il modo in cui te ne vai dalle cose. Io me ne vado contento perché ritengo di aver fatto il mio lavoro in modo appassionato e corretto. Sfidando la possibilità che qualche spettacolo fosse meno gradito, ma per proporre quanti più linguaggi possibile. Perché la cosa importante è conoscere quello che non sai. E io credo di aver assolto a questa funzione con onestà intellettuale totale". A conclusione, anche un passaggio sulla squadra dell’ufficio teatri, che in questi anni lo ha affiancato, ma di cui Benvenuti si rammarica perché è stata smantellata. Una postilla polemica verso l’amministrazione, che d’altronde ha preferito concludere questa esperienza con l’attore e regista fiorentino per affidare i Teatri di Siena alla nuova direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.