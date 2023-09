Benvenuti resta a teatro. Confermato direttore per la prossima stagione

Il direttore artistico dei Teatri di Siena sarà ancora lui: Alessandro Benvenuti. L’attore e regista fiorentino è stato confermato nel ruolo che ha ricoperto per quattro stagioni e resterà al timone anche per quella che sta per aprirsi e che il 9 ottobre sarà presentata sul palco del Teatro dei Rinnovati. La stagione in arrivo già portava la sua firma dal momento che per una programmazione di questo livello si lavora ogni anno per l’anno successivo. E pur sapendo che il mandato stava per finire, prima ancora di discutere sull’eventuale rinnovo, Benvenuti si era occupato della prossima programmazione lavorando già da gennaio alla selezione degli spettacoli da proporre al pubblico senese.

Sarebbe stata in ogni caso una stagione con la sua firma, perché era stato lui a curarla, lasciando il lavoro già fatto così da evitare che un eventuale successore si trovasse a occuparsene con un ritardo tale da mettere tutto a rischio. Adesso, però, anche se la firma ufficiale sul rinnovo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando l’artista sarà a Siena, la conferma della sua direzione è ormai cosa fatta. Almeno per un altro anno.

Cosa accadrà dopo la rassegna 2023-2024 è tutto ancora da stabilire. Con la nuova amministrazione comunale il dialogo è aperto, il rapporto che ormai lega Benvenuti ai Teatri di Siena è saldo, il gran lavoro che ha svolto facendo di Siena non soltanto un luogo di rappresentazioni (di alto livello) ma anche di produzioni è riconosciuto in modo univoco. Tutto sembrerebbe, quindi, preludere a un accordo imminente e a un nuovo mandato, magari anche stavolta per più di un anno, così da articolare il lavoro nel tempo, ma su questo punto dovranno esserci altri passaggi per definire il tutto. Di certo, Benvenuti ha affrontato un mandato intenso e tutt’altro che semplice, negli anni in cui ha ricoperto il ruolo a Siena, se si considera che la prima stagione è stata interrotta dal covid; la seconda è saltata del tutto; la terza è andata in scena soltanto in parte, a causa dei tanti spettacoli saltati sempre per la pandemia; mentre la quarta, che è riuscita a svolgersi per intero, ha visto raddoppiare gli abbonati e ha registrato almeno un tutto esaurito ogni mese. Forse ulteriori dettagli potrebbero arrivare entro il 9 ottobre, quando saranno svelati il nome e il cartellone della prossima stagione.

Riccardo Bruni