Beni archeologici Bando per l’ammissione alla scuola

1Sarà aperto dal 1° settembre al 30 novembre il bando per presentare domanda di ammissione alla selezione per la Scuola di specializzazione in beni archeologici del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena, con 30 posti disponibili al primo anno. Per iscriversi alla selezione occorre seguire la procedura tramite la Segreteria online. La prova di ammissione si terrà il 10 gennaio presso il Dipartimento in via Roma 56.