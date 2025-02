Belvedere-Gracciano . Finalmente in arrivo i soldi per sistemare la strada

Era il luglio dello scorso anno quando sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria della strada tra Belvedere e Gracciano. L’opera ha, però, riguardato solo il primo tratto del sistema viario. Di fatto, si è in attesa di ulteriori risorse per completare la manutenzione. Si tratta di un’arteria di fondamentale importanza per i colligiani, ma non solo. È, infatti, un’infrastruttura strategica per tutta la rete imprenditoriale della provincia e della regione. È il primo e più diretto asse di connessione tra l’Autopalio ed una delle zone più attive ed industriali di Colle, ovvero San Marziale. Inoltre, è da sottolineare che proprio grazie a questa strada è possibile raggiungere anche un’altra importante zona industriale: Pian dell’Olmino e, a seguire, tutta la zona nei pressi di Casole.

Nel corso del tempo, il tratto di strada tra Belvedere e Gracciano è stato anche al centro di numerose polemiche, proprio per lo stato nella quale era ridotta, con molti automobilisti che si sono trovati costretti a percorrere un tracciato inadeguato alle esigenze di sicurezza e viabilità moderna. Un lavoro, quindi, prioritario sia per i colligiani, ma anche per le molte vetture che transitano a Colle per ragioni lavorative. Infatti, la strada è anche un’importante arteria per il trasporto di merci, utile per le imprese locali e quelle provenienti da altre zone della provincia. Le risorse, che dovrebbero arrivare a breve, sono una notizia particolarmente attesa da tutti coloro che utilizzano quotidianamente questa via di collegamento.

Infatti, è arrivata la recente notizia che 60 milioni di euro sono stati destinati alla modernizzazione dell’asse viario che collega Colle di Val d’Elsa al bivio di Larderello e Pomarance, tra le Province di Siena e Pisa, in modo da dare una soluzione definitiva ai tanti problemi di sicurezza e velocità di collegamento. Così è stato anche recentemente confermato dal governatore della Regione Toscana. Si pensa, quindi, che in queste risorse sia prevista anche un’opera di risistemazione generale riguardante la SS 541. Ancora non c’è niente di certo, ma si attende con apprensione la definizione di questo progetto, che rappresenterebbe una svolta per la viabilità locale. I lavori rimarrebbero, comunque, a carico dell’amministrazione provinciale, che si farà carico della gestione e del coordinamento degli interventi.

Lodovico Andreucci