Bellotti si conferma protagonista dello show

Questa volta si sono veramente sprecati i ’bravo’ e i battimani per Andrea Bellotti, l’imitatore di Montepulciano diventato protagonista fisso di Tali e quali, lo show del sabato sera di Rai1, condotto da Carlo Conti. Alla terza apparizione consecutiva, il trentaduenne attore ha imitato, in rapida successione, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Massimo Boldi, guadagnandosi la qualificazione per la quarta e ultima puntata della trasmissione che precederà la grande kermesse di Sanremo. Oltre a sfoggiare qualità canore ormai riconosciute, Bellotti ha azzeccato i tre personaggi, tanto da indurre in particolari complimenti il sempre equilibratissimo Conti e la grande Loretta Goggi. Ieri mattina, poi, Bellotti è tornato sulle frequenze di Rai1 come ospite di Uno Mattina in Famiglia.

Diego Mancuso